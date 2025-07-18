شكرا لقرائتكم خبر عن 41 شهيدا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصادر فى مستشفيات غزة باستشهاد 41 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 30 بمدينة غزة والشمال.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 58 ألفا و667 شهيدًا و139 ألفا و974 إصابة.



وذكرت مصادر طبية فلسطينية وفقا لما أوردته قناة القاهرة الإخبارية، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 94 شهيدا و367 إصابة.



وارتفعت أعداد شهداء منتظرى المساعدات الإنسانية إلى 877 شهيدًا و5 آلاف و666 إصابات، وذلك بعد وصول 26 شهيد و32 إصابة جديدة إلى المستشفيات خلال اليوم الأخير.



ومنذ بدء مرحلة التصعيد الأخيرة فى الـ 18 من شهر مارس 2025 وحتى اليوم، بلغ عدد الشهداء 7 آلاف و843 شهيدًا، و27 ألفا و933 إصابة.