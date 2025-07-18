شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية: المملكة تدين القصف الإسرائيلى لكنيسة دير اللاتين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت السعودية قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية كنيسة دير اللاتين في غزة، معربة عن استنكارها الشديد لاستمرار الاحتلال في اعتداءاته ضد المدنيين الأبرياء ودور العبادة.

وأكدت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها، الخميس، أن هذه الاعتداءات المتكررة في المنطقة، دون وجود رادع، تستدعي موقفاً جاداً من جميع الدول، لوضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تعرض أمن المنطقة واستقرارها للخطر.

وجدّد البيان مطالبة السعودية للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتصدي لممارسات الاحتلال، وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية تجاه هذه الانتهاكات.