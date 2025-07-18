شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بطريركى بالقدس: قصف الكنيسة جزء صغير مما يحدث بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب البطريركى لكنيسة اللاتين بالقدس، إنه يأمل أن يستيقظ ضمير السياسيين فى الغرب بشأن غزة، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وأكد "ما حدث في الكنيسة رغم فداحته جزء صغير مما يحدث فى غزة، مشيرا "لا نرضى التبرير الإسرائيلى بأن قصف الكنيسة فى غزة كان خطأ".

وأدانت السعودية قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية كنيسة دير اللاتين في غزة، معربة عن استنكارها الشديد لاستمرار الاحتلال في اعتداءاته ضد المدنيين الأبرياء ودور العبادة.

وأكدت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها، الخميس، أن هذه الاعتداءات المتكررة في المنطقة، دون وجود رادع، تستدعي موقفاً جاداً من جميع الدول، لوضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تعرض أمن المنطقة واستقرارها للخطر.

وجدّد البيان مطالبة السعودية للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتصدي لممارسات الاحتلال، وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية تجاه هذه الانتهاكات.