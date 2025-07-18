شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب منح سوريا فرصة لتحقيق الازدهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح سوريا فرصة لتحقيق الازدهار.

وقالت ليفيت: "الرئيس يدعم مسارا جديا لسوريا كدولة سلمية ومزدهرة".

وأضافت: "برفع العقوبات منح الرئيس سوريا فرصة لتحقيق هذا المسعى".

وقال الرئيس الأمريكي الأربعاء، إن واشنطن تتطلع إلى خفض التوتر ومساعدة سوريا في الوصول إلى الاستقرار.

وأضاف أن "هناك سوء فهم بين الجانبين السوري والإسرائيلي"، مؤكدا أنه تحدث مع الطرفين.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مساء الأربعاء أيضا، إن وقف إطلاق النار في سوريا سيدخل حيز التنفيذ خلال 3 أو 4 ساعات.