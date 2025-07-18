شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب روسيا بالأمم المتحدة: تم تجنب السيناريو الأكثر تدميرا في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا أنه تم تجنّب السيناريو الأكثر تدميرا لمستقبل سوريا.

وقال نيبينزيا، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي: "وفقا للمعلومات المتاحة، تم تجنّب السيناريو الأكثر تدميرا لمستقبل سوريا هذه المرة".

وأضاف: "لقد أحطنا علما بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك ببيان القيادة السورية الذي أدان انتهاكات حقوق الإنسان ووعد بالتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد السكان المدنيين".

وشن الجيش الإسرائيلي الأربعاء، سلسلة من الغارات قرب مقر الجيش ووزارة الدفاع السورية في دمشق، بعد تحذير إسرائيلي من استهداف الطائفة الدرزية.

هذا وانسحبت قوات الجيش السوري التي دخلت السويداء لفض اشتباكات مسلحة بين عشائر البدو في السويداء والدروز، سقط على إثرها مئات القتلى وعدد كبير من الإصابات، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه يوم أمس الأربعاء.