شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا والسعودية تؤكدان أهمية دعم الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب وزير الخارجية الإيطالي إدموندو تشيرييلي، ونظيره السعودي وليد الخريجى، أهمية دعم الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة في قطاع غزة، والدفع نحو اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، مشددين على مرجعية حل الدولتين كأساس لتحقيق السلام.

وذكر بيان وزارة الخارجية الإيطالية، الخميس، أن نائب وزير الخارجية إدموندو تشيرييلي استقبل، اليوم، نظيره السعودي وليد الخريجي، في العاصمة روما؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول مؤتمر حل الدولتين المقرر عقده في نيويورك يومي 28 و29 يوليو الجاري، وبحثا التطورات الإقليمية في كل من إيران وسوريا واليمن ولبنان وليبيا، حيث شددا على ضرورة مواصلة دعم جهود الاستقرار السياسي والتعافي الاجتماعي والاقتصادي في هذه الدول.

وأوضح البيان، أن اللقاء تناول تطورات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ الذي تحقق عقب زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى المملكة العربية السعودية في يناير الماضي، والتي شهدت توقيع إعلان مشترك لإنشاء مجلس شراكة استراتيجية، بالإضافة إلى توقيع 30 اتفاقية ثنائية. وأكد تشيرييلي أن هناك إمكانيات إضافية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.