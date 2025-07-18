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مجلس القبائل والعشائر السورية يعلن النفير العام والتوجه إلى السويداء

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مجلس القبائل والعشائر السورية يعلن النفير العام والتوجه إلى السويداء

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القاهرة - سامية سيد - وكالات الأنباء

الجمعة، 18 يوليو 2025 09:20 ص

أصدر ما يعرف بـ"مجلس القبائل والعشائر السورية" بياناً، فى وقت مبكر من الجمعة، أعلن خلاله "النفير العام" والتوجه "فوراً" إلى السويداء لمواجهة من سماهم "العصابات الخارجة على القانون".

وأضاف المجلس: "نُعلن النفير العام في صفوف القبائل والعشائر السورية لاسترداد الكرامة وتحرير الأسرى وعلى رأسهم النساء والشيوخ والأطفال، وإيقاف الإجرام ضد البدو والعشائر " فى مدينة السويداء.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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