شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس القبائل والعشائر السورية يعلن النفير العام والتوجه إلى السويداء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وكالات الأنباءالجمعة، 18 يوليو 2025 09:20 ص
أصدر ما يعرف بـ"مجلس القبائل والعشائر السورية" بياناً، فى وقت مبكر من الجمعة، أعلن خلاله "النفير العام" والتوجه "فوراً" إلى السويداء لمواجهة من سماهم "العصابات الخارجة على القانون".
وأضاف المجلس: "نُعلن النفير العام في صفوف القبائل والعشائر السورية لاسترداد الكرامة وتحرير الأسرى وعلى رأسهم النساء والشيوخ والأطفال، وإيقاف الإجرام ضد البدو والعشائر " فى مدينة السويداء.
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