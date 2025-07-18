شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات إسرائيلية تحلق فوق عدد من المناطق جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلق مسيرات إسرائيلية على علو منخفض، فوق عدد من المناطق جنوب لبنان.

والمناطق التي حلقت فوقها مسيرات الاحتلال: يحمر الشقيف، وأرنون، وقلعة الشقيف، والزوطرين، وعربصاليم، والجبل الرفيع والجوار، ومدينة النبطية والجوار، وفوق الزرارية وعبا والزهراني في جنوب لبنان.

وكان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، قد أكد ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية بمسيرة على بلدة قبريخا جنوب لبنان، إلى قتيلين بعد وفاة الشخص المصاب بجروح متأثرا بالإصابة الخطيرة.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح، إثر غارة إسرائيلية بمسيرة على بلدة قبريخا، كما قتل شخص في غارة إسرائيلية بمسيرة استهدفت شاحنة في بلدة الناقورة، وقتل شخص وأصيب آخران بجروح، في غارة بمسيرة سيارة على طريق عام تول-الكفور قضاء النبطية.

وعمد الطيران الحربي الإسرائيلي - خلال الأيام الماضية - إلى اختراق جدار الصوت فوق مناطق لبنانية كرسالة "استفزازية"، وغالبًا ما يتسبّب هذا النوع من الطلعات بأضرار مادية طفيفة وتصدّعات في المنازل الزجاجية، إضافة إلى الأثر النفسي على السكان، وخصوصًا الأطفال وكبار السن.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اختراق وانتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار في لبنان؛ التي دخلت حيز التنفيذ يوم 27 نوفمبر 2024، ومنذ سريان الهدنة ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات، والتي خلّفت ما لا يقل عن 216 قتيلا و508 جرحى.