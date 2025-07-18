شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 فلسطينيين بنيران الاحتلال قرب مركز مساعدات شمال رفح وشرقى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى قرب مركز مساعدات شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأنه أصيب 4 آخرون بجروح بنيران الاحتلال قرب مركز مساعدات وسط قطاع غزة.. مشيرة إلى استشهاد شخص بعد قصف الاحتلال منطقة "الشعف" بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وفى وقت سابق، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن 4 شهداء وعدد من الجرحى وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، جراء قصف الاحتلال منزلا مأهولاً في جباليا النزلة.

وأشارت مصادر طبية، إلى أن 14 فلسطينيا استشهدوا في قصف الاحتلال منذ فجر اليوم على عدة مناطق في قطاع غزة.