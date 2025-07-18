شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية ترحب بمخرجات المؤتمر الوزارى الطارئ لمجموعة لاهاى والان مع تفاصيل الخبر

رحبت الخارجية الفلسطينية، بمخرجات المؤتمر الوزارى الطارئ لمجموعة لاهاى، الذى عُقد فى العاصمة الكولومبية بوجوتا، فى الفترة ما بين 15 - 16 يوليو الجارى برئاسة مشتركة من قبل جمهوريتى كولومبيا وجنوب أفريقيا.

ونصت مخرجات المؤتمر على حظر توفير ونقل الأسلحة والذخائر والوقود الحربى لإسرائيل، واتخاذ إجراءات تشمل رفض استقبال السفن الناقلة في موانئها وملاحقة إسرائيل قضائيا محليا ودوليا على انتهاكاتها، ودعم كافة حقوق الشعب الفلسطينى في الحرية والاستقلال ، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واعتبرت الخارجية في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، مخرجات المؤتمر خطوة نوعية نحو إعادة الاعتبار للقانون الدولي كمرجعية ملزمة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلى، وتمكين الشعب الفلسطينى من نيل حقوقه المشروعة.

وأشارت إلى أن الإجماع المتنامي في الغالبية العالمية، كما عكسه هذا الاجتماع، يؤكد أن إرادة الشعوب في الحرية والعدالة لم تعد قابلة للتجاهل، وأن القضية الفلسطينية لم تعد تُقاس فقط بميزان المصالح، بل بميزان القيم والكرامة الإنسانية.

وأعربت الخارجية الفلسطينية، عن تقديرها لاستضافة كولومبيا الكريمة وقيادتها الحكيمة، مؤكدة أنها ستواصل العمل مع الأصدقاء والحلفاء للدفاع عن القيم المشتركة والأهداف الموحدة.