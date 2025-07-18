شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: المجاعة التى يفرضها الاحتلال على قطاع غزة جريمة متعمدة ضد الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت حركة حماس أن المجاعة التى يفرضها الاحتلال على قطاع غزة جريمة متعمدة ضد الإنسانية، ودعت الحركة - فى بيان، اليوم الجمعة، إلى حراك شعبى ورسمى عاجل لوقف هذه الجريمة البشعة فى غزة.

وأضافت: "بعد فشل الاحتلال في تحرير الأسرى بقوة لم يبق أمامهم سوى طريق الصفقة مع المقاومة وفق شروطها وإرادتها وبما يضمن كامل الحقوق الإنسانية والوطنية العادلة وعلى رأسها رفع الحصار وإنهاء سياسة التجويع الجماعي".

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الصحة بغزة بأن أعداد غير مسبوقة من المواطنين تصل إلى أقسام الطوارئ بسبب الجوع في القطاع.

وكانت حركة حماس قد أشارت إلى أن توظيف حكومة الاحتلال للجوع والحرمان من المواد الأساسية للحياة في قطاع غزة، كإحدى أدوات الإبادة المتواصلة منذ أكثر من 21 شهرا يمثل إمعانا في ارتكاب أبشع الجرائم في العصر الحديث بحق الأطفال والمدنيين الأبرياء.