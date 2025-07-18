شكرا لقرائتكم خبر عن بطاركة القدس يزورون كنيسة العائلة المقدسة بغزة ويدخلون 500 طن غذاء ومساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دخل بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، وبطريرك القدس للروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث، صباح اليوم الجمعة إلى قطاع غزة، في زيارة إنسانية مدعومة من بابا الفاتيكان لاون 14 ، عقب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في القطاع.



وبحسب بيان صادر عن بطريركية القدس للاتين، فقد تلقى البطريركان اتصالاً هاتفياً من البابا لاون 14 عبّر فيه عن دعمه الكامل وتضامنه مع هذه المبادرة الإنسانية، مؤكداً صلاته من أجل سكان غزة، وفقا لصحيفة كلارين الأرجنتينية.



وحمل الوفد الكنسي أكثر من 500 طن من المواد الغذائية والمساعدات الأساسية، في خطوة ترمز إلى التضامن الكنسي مع المدنيين في القطاع، بعد يوم واحد من قصف الجيش الإسرائيلي لمجمع كنيسة العائلة المقدسة، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 11 آخرين.



وأكد البيان أن الزيارة تأتي في إطار "الاهتمام الرعوي المشترك لكنائس الأرض المقدسة تجاه أهل غزة في هذا الظرف الصعب"، مشيرًا إلى أن الوفد يهدف إلى تقديم الدعم الروحي والإنساني في آنٍ واحد.

ويذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أجرى صباح اليوم الجمعة اتصالًا هاتفيًا مع بابا الفاتيكان ، البابا لاون 14 ، وذلك بعد يوم من الهجوم العسكري الذي استهدف كنيسة العائلة المقدسة في غزة، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص ووقوع عدة جرحى، بعضهم في حالة حرجة.



وأشار موقع الفاتيكان نيوز ، إلى أن الفاتيكان أصدر بيان رسمي أكد فيه إجراء الاتصال فى مقر الإقامة البابوية فى كاستل جاندولفو ، مضيفا أن البابا عبر خلال المحادثة مع نتنياهو عن قلقه العميق إزاء الوضع الإنسانى المأساوى فى قطاع غزة.

وجاء في البيان: "جدد البابا دعوته إلى تكثيف جهود التفاوض من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء الحرب، مشددًا على أن "المعاناة المتفاقمة في غزة تقع بشكل خاص على كاهل الأطفال وكبار السن والمرضى".

كما أكد البابا على ضرورة حماية الأماكن المقدسة والحفاظ على حياة جميع الأشخاص سواء فى فلسطين أو إسرائيل ، داعيا إلى احترام الكرامة الإنسانية لجميع الضحايا بغض النظر عن خلفياتهم.