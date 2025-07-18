شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى: قصف كنيسة دير اللاتين فى غزة تطور بالغ الخطورة والان مع تفاصيل الخبر

أدان الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الجمعة، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلى كنيسة دير اللاتين فى غزة أمس، والذى أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة أكثر من 10 آخرين بقصف الاحتلال للكنيسة التى كان تؤوى أيضا 600 نازح.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه محمود عباس، لبطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، لتقديم واجب العزاء في ضحايا الهجوم الإسرائيلى على الكنيسة.

وشدد عباس - خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - على أهمية الحفاظ على الأماكن المقدسة، والعمل على حماية وتعزيز الوجود المسيحي الأصيل في فلسطين.

كما اطمأن الرئيس الفلسطيني - خلال اتصال هاتفي آخر مع راعي الكنيسة جبرائيل رومانيللي - على وضعه الصحي بعد الإصابة التي تعرض لها نتيجة قصف الاحتلال.

واعتبر عباس أن هذا الاستهداف يُمثّل تطورا بالغ الخطورة في سلسلة الاعتداءات المتصاعدة على المقدسات المسيحية والإسلامية وعلى الشعب الفلسطيني كافة، ويكشف عن سياسة استباحة ممنهجة تطال المدنيين ودور العبادة في آن واحد، دون أي اعتبار للمواثيق الدولية أو القيم الإنسانية والدينية.

ودعا الرئيس الفلسطيني، المجتمع الدولي والوسطاء للإسراع في وقف إطلاق النار واستدامته وإطلاق سراح الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات وانسحاب قوات الاحتلال الكامل واستلام دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في القطاع ومساعدة النازحين للعودة إلى مناطقهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم والذهاب لعملية إعادة الإعمار وعملية سياسية تنهي الاحتلال عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية.