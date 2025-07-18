شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني: لن نسمح بالإخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجيش اللبناني أنه لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، مشددا على أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب وحدة اللبنانيين وتضامنهم.

وذكرت قيادة الجيش - وفق بيان صحفي اليوم /الجمعة/ - أن لبنان يواجه، خلال المرحلة الراهنة مجموعة من الظروف الاستثنائية؛ أبرزها استمرار الاعتداءات وانتهاكات السيادة الوطنية من جانب العدو الإسرائيلي، إضافةً إلى تحديات حفظ الأمن في الداخل وضبط الحدود، فضلًا عن التطورات المعقدة في المنطقة.