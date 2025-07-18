شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الألمانى ينتقد نهج إسرائيل فى غزة ويدعو لوقف فورى لإطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرز، في خطوة غير معتادة، نهج إسرائيل في قطاع غزة، واصفًا إياه بأنه "لم يعد مقبولًا"، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع المحاصر حيث تجاوز عدد القتلى 58 ألفًا هذا الأسبوع.

وقال ميرز - خلال مؤتمر صحفي صيفي سنوي، حسبما نقلت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، الجمعة - إن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة تعرقله بشدة قرارات إسرائيلية بطرد جميع برامج الإغاثة الدولية واستبدالها بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المثيرة للجدل، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي وصفها منتقدون بأنها "مصيدة موت" للفلسطينيين الباحثين عن الغذاء.

وأضاف أن حكومته لا تدعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنه أوضح ذلك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصالاته المتكررة معه، كما عرض زيادة المساعدات الألمانية لغزة.



وقال ميرز: "نقف بوضوح حيث نؤمن، ونبذل كل ما بوسعنا للوفاء بحق الطرفين"، مشيرا إلى "معاناة الشعب الفلسطيني"، وسعي برلين لتقديم المساعدات الإنسانية.