الجيش اللبنانى: لن نسمح بالإخلال بالأمن ونجتاز المرحلة بوحدة شعبنا ووعيهم

القاهرة - سامية سيد - أكد الجيش اللبنانى فى بيان له،أنه لن يسمح بأى إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلى، ويؤكد فى الوقت نفسه أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب وحدة اللبنانيين وتضامنهم ووعيهم لخطورة المرحلة والتحلّى بالمسؤولية، وعدم القيام بأى عمل من شأنه أن يترك تداعيات غير محسوبة على أمن اللبنانيين". وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وأضاف البيان أن لبنان فى المرحلة الراهنة مجموعة من الظروف الاستثنائية، أبرزها استمرار الاعتداءات وانتهاكات السيادة الوطنية من جانب العدو الإسرائيلى، إضافةً إلى تحديات حفظ الأمن فى الداخل وضبط الحدود، فضلًا عن التطورات المعقدة فى المنطقة.

وقد نفذت وحدات من الجيش اللبنانى عمليات دهم فى مناطق "جبولة ومشاريع القاع - بعلبك، الكورة، العامرية- عكار، عيحا – راشيا، زحلة"، وأوقفت 63 سوريا لتجولهم داخل الأراضى اللبنانية بطريقة غير شرعية، وضبطت كمية كبيرة من المخدرات.

وذكرت قيادة الجيش - وفق بيان صحفى اليوم الجمعة، أن وحدة من الجيش تصاحبها دورية من مديرية المخابرات فى منطقة الميناء – طرابلس أوقفت لبنانيا و7 فلسطينيين، لحيازتهم سلاحًا حربيًّا وكمية من مخدر الحشيش.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات فى منطقة "طبرجا – كسروان"، سوريين اثنين لاتجارهما بالمخدرات، وضبطت فى حوزتهما كمية منها. وسُلمت المضبوطات وتمت مباشرة التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.