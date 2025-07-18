شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يطلق عملية أمنية واسعة لإحباط استهداف الأهداف الحيوية فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية،الجمعة، إطلاق عملية تفتيش أمني واسعة، شملت العديد من الأماكن في صحراء الحضر في قطاعي غرب نينوى وصلاح الدين وعددًا كبيرًا من المخازن والأودية والكهوف، وذلك بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.



وأوضحت قيادة العمليات المشتركة العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن العملية تأتي لتدقيق ومتابعة معلومات مهمة ذات علاقة بإحباط نوايا ومحاولات لاستهداف القطاعات الأمنية والأهداف الحيوية في البلاد.



وأشار البيان إلى أن عمليات الاستهداف الأخيرة لمنشآت وحقول نفطية وبعض محاولات استهداف القواعد والمعسكرات، هي اعتداء آثم وخطير يقوض كل الجهود الرامية لاستقرار العراق وحملات البناء والتنمية، مبينًا أن الأجهزة الأمنية ستقوم بملاحقة كل من يعبث بأمن ومقدرات البلاد ومصالحها العليا، أو من يتعاون معهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.