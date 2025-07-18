شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية لبنان: لدينا الوعى الكافى لنحافظ على وحدة بلدنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني، أحمد الحجار، أن اللبنانيين لديهم وعيا كافيا للحفاظ على وحدة البلاد وإبعاد أي خطر عنه.

جاء هذا خلال تفقد أحمد الحجار، اليوم الجمعة مقر فوج إطفاء مدينة بيروت في الكرنتينا، حيث كان في استقباله محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، وقائد الفوج العميد ماهر العجوز، وعدد من الضباط والعناصر، حيث اطلع الوزير على جاهزية الفرق والتجهيزات الفنية واللوجستية المتوافرة، مستمعاً إلى شرح مفصل حول طبيعة عمل الفوج والتحديات اليومية التي تواجهه.



وأشاد بتضحياتهم الكبرى التي يبذلونها لاسيما خلال انفجار مرفأ بيروت، وقال: "هنا في هذه الذكرى، أقول لأهالي الشهداء والضحايا والجرحى إن العدالة حقكم، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وحكومتنا التزمت، واليوم صباحا، كنا في اجتماع عند الرئيس بحضور وزير العدل والمدعي العام، والكل أكد مبدأ العدالة لكل الشهداء".



وردا على سؤال حول أحداث سوريا وانعكاسها أمنيا على لبنان، قال وزير الداخلية اللبناني "ما يحدث في سوريا مؤسف، ونريد لهذا البلد كل الخير وكما ندعو إلى الوحدة في لبنان، التي هي مصدر قوة، ندعو أيضا إلى وحدة الشعب السوري وعندما تكون سوريا بشعبها ومؤسساتها مرتاحة يكون لبنان مرتاحا".



وأضاف: "عقدنا اجتماعا أمنيا، صباح اليوم، وتبادلنا كل الآراء، في حضور رئيس الجمهورية وقادة الأجهزة الأمنية، وأنا أتابع يوميا كل التطورات كل الأمور الأمنية تتابع بشكل يومي، وقد تم توقيف مجموعات يمكن أن يكون لديها فكر إرهابي أو تتحضر لاي عمليات إرهابية لدينا من الوعي الكافي لنحافظ على وحدة بلدنا وإبعاد اي خطر عنه".