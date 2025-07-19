شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات ونظيره المجرى يبحثان فى بودابست تعزيز علاقات التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس المجر تاماش سويوك، علاقات التعاون التي تجمع البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة إضافة إلى المجالات الثقافية وغيرها.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المجرى الجمعة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المجر، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأعرب الرئيس المجري عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في تعزيز علاقات البلدين، وتوسيع مجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الإمارات والمجر ترتبطان بعلاقات صداقة وتعاون تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والعمل المشترك من أجل تقدم البلدين وازدهارهما.. متطلعاً إلى أن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق تطلعات شعبي البلدين نحو التنمية المستدامة والازدهار.

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة دفع العلاقات الإماراتية - المجرية نحو آفاق أرحب من التعاون البنّاء والمثمر في مختلف المجالات.