شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ درعا: أهالى المحافظة قدموا يد العون لعائلات النازحين من محافظة السويداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محافظ درعا أنور الزعبى أن أهالي المحافظة استنفروا بشكل كامل لتقديم يد العون لعائلات النازحين من محافظة السويداء.

وأوضح الزعبي، وفقا لـ "تليفزيون سوريا"، الجمعة، أنه خلال الساعات الماضية، جرى تأمين مراكز إيواء مخصصة للنازحين، مضيفاً أن المحافظة تواصلت مع المنظمات الإغاثية العاملة في المنطقة، وعملت على تأمين جزء كبير من الاحتياجات الطبية والصحية للنازحين القادمين من السويداء.

وقال محافظ درعا: "إن أهالي السويداء النازحين بين أهلهم في درعا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا". ودعا أهالي السويداء إلى نبذ كافة المجموعات الخارجة عن القانون، في إشارة إلى الجهات التي تسببت بتفاقم الأوضاع الأمنية في المحافظة.

يذكر أن محافظ درعا شكل في وقت سابق لجنة طوارئ بهدف متابعة شؤون المهجرين من محافظة السويداء إلى درعا وتقديم الاحتياجات اللازمة لهم.

وكانت حوالي ألف عائلة غادرت السويداء عقب الاعتداءات التي تعرضت لها عشائر البدو من قبل "مجموعات خارجة عن القانون"، ووصلت إلى مناطق مختلفة من محافظة درعا، أبرزها بصرى الشام ومعربة والغرية الشرقية والحراك وإزرع وبصر الحرير.