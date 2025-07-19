شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من استمرار الاشتباكات العنيفة فى محافظة السويداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الأمم المتحدة الجمعة من استمرار الاشتباكات العنيفة في محافظة السويداء، جنوب غربي سوريا، ما بين قوات أمن وعناصر مسلحة للسلطات المؤقتة وعناصر مسلحة من المنطقة من الدروز والبدو.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمداساني إن "هناك تقارير موثوقة عن "انتهاكات واسعة النطاق، و إعدامات وقتل تعسفي واختطاف وتدمير الممتلكات الخاصة ونهب المنازل" في مدينة السويداء.

وأشارت إلى أن زملاءها في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أبلغوا الجمعة بأن الاشتباكات مستمرة وأن الكثير من الناس يحاولون الفرار أو فروا من المنطقة.

وأضافت: أن آخر التحديثات الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أشارت إلى أن ما يقرب من ألفي عائلة نزحت من المناطق المتأثرة بالقتال وأن المئات قتلوا منذ اندلاع العنف مابين الدروز والبدو في السويداء فى 12 يوليو، مما استدعي تدخلاً من قوات الأمن السورية.

وفي إحاطة قدمها في اجتماع طارئ لمجلس الأمن في نيويورك أمس، أشار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة خالد خياري إلى تقارير عن "مدنيين وشخصيات دينية ومعتقلين يتعرضون لإعدامات خارج سلطة القضاء ومعاملة مهينة ".. وحث جميع الأطراف على حماية المدنيين والبنية التحتية في السويداء.

وأكدت أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحاول التحقق من المعلومات من خلال "اتصالات على الأرض" مع عائلات الأشخاص الذين قتلوا، وشهود عيان"، لكن الحصول على تقديرات موثوقة لعدد الوفيات لا يزال يمثل تحدياً.

وأعربت المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية على السويداء ودرعا ووسط دمشق.. وقالت: "الهجمات التي وقعت في دمشق الأربعاء، تشكل مخاطر كبيرة على المدنيين والأعيان المدنية، ولابد من وقف هذه الضربات"