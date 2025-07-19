شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإفتاء فى سوريا يصدر فتوى حول أحداث السويداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس الإفتاء في سوريا عن مجموعة من الأحكام الشرعية بشأن الأحداث في محافظة السويداء وما شهدته من سفك دماء واعتداءات وتهجير.

وجاء في نص الفتوى:

أولا: من المسلمات البديهيات حرمة الخيانة والاستعانة على الدولة بالعدو الصهيوني المحتل الغادر الذي يؤكد كل مرة أنه أهل للعداوة، لا للعهود والمواثيق.

ثانيا: حرمة قتل الأطفال والنساء، وحرمة العدوان على المدنيين والضعفاء، وإخراجهم من ديارهم، من أي طائفة كانوا، مع تغليظ تلك الحرمات في الشهر الحرام، وذلك كله بإجماع العلماء.

ثالثا: وجوب التمييز في التعامل بين من يستقوي بالعدو، وبين شركائنا أبناء مجتمعنا، وحرمة الاعتداء على أي سوري، من جميع المكونات والطوائف، في جميع المناطق والمؤسسات والمرافق والأحياء.

رابعا: الواجب على الدولة شرعا حماية جميع المواطنين بلا تمييز، وبسط الأمن، ومنع الفتنة، وردع المعتدين، وإغاثة المنكوبين والمهجرين، من أي طائفة كانوا.

خامسا: حرمة الخطابات التحريضية الطائفية، وشدة خطرها، ووجوب التثبت من الأخبار، والتأكد من مصلحة نشرها وعدم ضررها قبل التفاعل معها.

سادسا: مشروعية الدفاع عن النفس والعرض والمال ضد من يصول عليها، وفضيلة نصرة المظلوم والضعيف والمخطوف بالمقدور والاستطاعة، مع ضرورة الرجوع إلى الدولة وحرمة منازعتها في مهامها الأساسية المختصة بها.

هذا وتجددت الاشتباكات الجمعة بين مسلحين من عشائر البدو من عدد من المحافظات السورية مع مسلحين يتبعون لفصائل درزية من المحافظة نفسها.

وجاء ذلك كله بعد قرار وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الجيش السوري من المحافظة فيما اعتبرت العشائر أنها ليست قوات حكومية وغير ملزمة بوقف إطلاق النار في المحافظة الواقعة جنوب غربي البلاد.

وبحسب بيان للعشائر أعلنت فيه النفير العام لنجدة عشائر البدو في محافظة السويداء والمتحاربين مع الفصائل الدرزية، داعية الحكومة السورية أيضا إلى "عدم عرقلة تحرّك المقاتلين القادمين من خارج المنطقة".