شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى: نسعى للحفاظ على المخطوطات وترميمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، سعي حكومته للحفاظ على المخطوطات وصيانتها وترميمها، فضلا عن نشرها ورقمنتها وإتاحتها للباحثين والمهتمين، بما يسهم في الارتقاء بالمحتوى الثقافي للمجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العراقي، في قصر بغداد، مع وفد من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، برئاسة الدكتور إدهام حنش، مدير مركز الخط والمخطوط في المنظمة، حيث شدد "رشيد" على ضرورة الاهتمام بالخط والمخطوطات التاريخية، وتوسيع آفاق التعاون بين المركز والعراق.

من جانبه، أعرب وفد الإيسيسكو عن شكره وتقديره للرئيس العراقي على، اهتمامه بتعزيز الشراكة الثقافية مع الإيسيسكو، مؤكدين حرص المنظمة ورغبتها في تعميق علاقاتها مع العراق في مجالات حفظ وتثمين التراث، ودعم مقومات الاقتصاد الإبداعي والمعرفي.

يأتي ذلك في إطار زيارة رسمية يجريها وفد الإيسيسكو إلى بغداد، لمناقشة الاستعدادات الجارية لإطلاق احتفالية "بغداد عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2026"، وذلك ضمن برنامج الإيسيسكو لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي، الذي أطلقته المنظمة بهدف الاحتفاء بالمدن التي تتميز بتراث ثقافي وحضاري غني.