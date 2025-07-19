شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكي إلى سوريا: إسرائيل ودمشق تتوصلان لوقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك، أن سوريا وإسرائيل اتفقتا على وقف إطلاق النار، وذك بعد أيام من تصاعد التوترات، بما في ذلك غارات جوية إسرائيلية استهدفت دمشق ومواقع عسكرية سورية، بزعم "حماية الدروز".



وقال باراك، عبر منصة إكس اليوم (السبت) ، إن "الاتفاق حظي بقبول تركيا والأردن ودول مجاورة أخرى"، داعيا "الدروز والبدو والسنة إلى إلقاء أسلحتهم، والعمل مع الأقليات الأخرى على بناء هوية سورية جديدة وموحدة، في سلام وازدهار مع جيرانها".



ولم يعلق أي من الطرفين على الاتفاق المذكور.



ويأتي وقف إطلاق النار بعد أن شنت إسرائيل غارات جوية على سوريا يوم الأربعاء الماضي، قالت إسرائيل إنها تهدف إلى حماية الدروز.



كانت سوريا، أعلنت في وقت سابق أن جيشها بدأ الانسحاب من السويداء ، حيث اندلعت اشتباكات خلال عطلة نهاية الأسبوع بين ميليشيات درزية وقبائل بدوية مما دفع القوات الحكومية للتدخل.وأسفرت الاشتباكات بين القوات الموالية للحكومة السورية والدروز عن مقتل العشرات.