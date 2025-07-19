شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أممي: قصف إسرائيل لكنيسة لجأ إليها نازحون فلسطينيون جريمة حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان، إن هجوم إسرائيل على كنيسة لجأ إليها النازحون الفلسطينيون يشكل جريمة حرب.



وأضاف الخيطان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /السبت/ - أن الهجوم الإسرائيلي على كنيسة "العائلة المقدسة" بمدينة غزة، التي لجأ إليها النازحون الفلسطينيون، يثير مخاوف بشأن انتهاكات خطيرة محتملة للقانون الدولي لا سيما الهجمات على دور العبادة والمناطق المدنية.



وأكد المسؤول الأممي ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، يواصل دراسة تفاصيل الحادث الذي استهدف كنسية تضم ما يقارب 600 فلسطيني بينهم أطفال وأشخاص من ذوي الإعاقة.