شكرا لقرائتكم خبر عن 127 ألف مستفيد من مراكز الخدمة الشاملة بالمسجد النبوى خلال موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ عدد المستفيدين من خدمات مراكز الخدمة الشاملة في المسجد النبوي خلال موسم الحج نحو 127,602 مستفيد، وذلك خلال الفترة من 1 ذو القعدة وحتى 29 ذو الحجة من العام نفسه.

توفر هذه المراكز خدمات متكاملة لضيوف الرحمن على مدار الساعة، تشمل الرد على الاستفسارات وتقديم المعلومات، وإعارة العربات المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، إلى جانب توزيع الأساور التعريفية للأطفال وكبار السن، لتيسير العثور على التائهين عند الحاجة.

كما تسهم المراكز في الإرشاد والتوجيه داخل المسجد النبوي وساحاته بعدة لغات، لضمان تواصل فعال وتلبية دقيقة لاحتياجات الزوار من مختلف الجنسيات.

وتقع المراكز في موقعين رئيسيين داخل ساحات المسجد؛ الأول في الجهة الشمالية قرب مخرج (329)، والثاني في الجهة الجنوبية قرب مخرج (301)، مما يسهل الوصول إليها ويضمن تقديم خدمات احترافية في بيئة آمنة ومهيأة لقاصدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويعكس هذا الجهد ما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من رعاية واهتمام بالحرمين الشريفين وزوارهما، وحرصها الدائم على تسخير الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن بأعلى معايير الجودة والراحة.