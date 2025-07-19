شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 5 ملايين زائر للروضة الشريفة خلال موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن عدد المصلين في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي خلال موسم الحج ، بلغ 1,958,076 مصليًا من الرجال والنساء، وذلك خلال الفترة من 1 ذو القعدة حتى 29 ذو الحجة، كما بلغ عدد القادمين للسلام على الرسول الكريم محمد- صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب- رضي الله عنهما-، خلال الفترة ذاتها، 3,447,799.

ومن جهة أخرى، بلغ عدد المستفيدين من خدمات مراكز الخدمة الشاملة في المسجد النبوي خلال موسم الحج نحو 127,602 مستفيد، وذلك خلال الفترة من 1 ذو القعدة وحتى 29 ذو الحجة من العام نفسه.

توفر هذه المراكز خدمات متكاملة لضيوف الرحمن على مدار الساعة، تشمل الرد على الاستفسارات وتقديم المعلومات، وإعارة العربات المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، إلى جانب توزيع الأساور التعريفية للأطفال وكبار السن، لتيسير العثور على التائهين عند الحاجة.

كما تسهم المراكز في الإرشاد والتوجيه داخل المسجد النبوي وساحاته بعدة لغات، لضمان تواصل فعال وتلبية دقيقة لاحتياجات الزوار من مختلف الجنسيات.

وتقع المراكز في موقعين رئيسيين داخل ساحات المسجد؛ الأول في الجهة الشمالية قرب مخرج (329)، والثاني في الجهة الجنوبية قرب مخرج (301)، مما يسهل الوصول إليها ويضمن تقديم خدمات احترافية في بيئة آمنة ومهيأة لقاصدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تأتي هذه الجهود في إطار الخدمات المتكاملة التي تقدمها الهيئة لتيسير أداء العبادات والزيارات في أجواء من السكينة والتنظيم، بما يعزز مكانة المسجد النبوي وجهةً إيمانيةً كبرى للمسلمين من مختلف أنحاء العالم خلال مواسم الحج والعمرة، وتحسين تجربة صيوف الرحمن.

أكدت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن عدد المستفيدين من خدمة الإرشاد المكاني "اسألني" خلال موسم الحج بلغ أكثر من مليون و200 ألف مستفيد، وأن الخدمة أسهمت في تسهيل وصولهم وتنقلهم في البيت العتيق، وتحديد مواقع الشعائر الدينية والمعالم الرئيسة، بما فيها صحن المطاف ومبنى المسعى، وكيفية الوصول إليها عبر مسارات حركة مباشرة، يتمكن من خلالها ضيف الرحمن من تحديد موقعه الفعلي وتحديد وجهته المطلوبة، كما تتيح "الخريطة التفاعلية الرقمية للإرشاد المكاني" التعرف على مواقع الخدمات في المسجد الحرام بعدة لغات.