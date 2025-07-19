شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن والولايات المتحدة يؤكدان دعمهما لوقف إطلاق النار في "السويداء" السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، ونظيره السوري أسعد الشيباني، والسفير الأمريكي لدى تركيا ومبعوثها الخاص إلى سوريا توماس بارِك، اليوم السبت، مباحثات ثلاثية تناولت الأوضاع في سوريا، وجهود تثبيت وقف إطلاق النار الذي أُنجِز فجر اليوم حول محافظة "السويداء" السورية حقنًا للدم السوري وحفاظًا على سلامة المواطنين.



وأكد وزير الخارجية الأردني والمبعوث الأمريكي،خلال اللقاء، دعمهما لاتفاق وقف إطلاق النار، ولجهود الحكومة السورية المُستهدِفة تطبيقه.. وشددا على وقوف بلديهما وتضامنهما الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها، وأن أمن سوريا واستقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة.

واتفق وزيرا خارجيتي الأردن وسوريا والمبعوث الأمريكي، على "خطوات عملانية" تستهدف دعم سوريا في تنفيذ الاتفاق، بما يضمن أمنها واستقرارها ويحمي المدنيين، ويضمن بسط سيادة الدولة وسيادة القانون على كل الأرض السورية.



وقد تضمنت الخطوات العملانية مواضيع تتعلق بـتثبيت وقف إطلاق النار، ونشر قوات الأمن السورية في محافظة "السويداء"، وإطلاق سراح المُحتجَزين لدى كل الأطراف وجهود المصالحة المجتمعية في المحافظة، وتعزيز السلم الأهلي، وإدخال المساعدات الإنسانية.



كما رحّب الصفدي وبارِك بالتزام الحكومة السورية بمحاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في "السويداء"، ودعم الجهود المُستهدِفة نبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية.

من جانبه، ثمّن وزير الخارجية السوري، جهود الأردن والولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وجهود تنفيذه، وضمان أمن واستقرار سوريا وسلامة مواطنيها.