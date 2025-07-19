شكرا لقرائتكم خبر عن عائلات المحتجزين الإسرائيليين تطالب نتنياهو بعدم تسييس القضية ووقف حرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم تسييس قضية المحتجزين وتجاهل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرئيلي إيتمار بن جفير.



وقالت عائلات المحتجزين - وفقا لقناة (اي 24) الإسرائيلية - "إنه يجب على نتنياهو ألا يسمح بانهيار المفاوضات وأن يمنح فريقه تفويضا بإنهاء الحرب" مضيفين أن وقف الحرب هو السبيل الوحيد لإعادة أبنائنا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك ذلك لكن نتنياهو يتهرب منه.



كما طالبوا نتنياهو بالكف عن التسبب في انهيار المفاوضات و إعادة أبنائهم الـ 50 محتجزا ووقف الحرب.