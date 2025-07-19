شكرا لقرائتكم خبر عن صحفيو غزة فى وقفة احتجاجية بالقطاع: نموت جوعا وقصفا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم عدد من الصحفيين الفلسطينيين وقفة احتجاجية في وسط غزة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وانتشار المجاعة داخل القطاع خلال الأشهر الأخيرة مع استمرار آلة القتل الإسرائيلية في استهدافهم، مطالبين بضرورة ادخال المساعدات الإنسانية وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي يفرض مجاعة كارثية ويرتكب مجازر دامية قرب مراكز المساعدات الأمريكية (مصائد الموت) والتى تهدد حياة آلاف المواطنين في قطاع غزة.



صحفيو غزة

وأضافت في بيان، إن "القطاع يمر بحالة مجاعة فعلية، تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية، وتفشي سوء التغذية الحاد، وسط عجز تام في الإمكانيات الطبية لعلاج تبعات هذه الكارثة"

وأوضحت أن الطواقم الطبية رصدت ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الوفيات الناتجة عن الجوع وسوء التغذية.

وقد استقبل مجمع ناصر الطبي 32 شهيد منذ فجر السبت وعشرات الإصابات نتيجة مجزرة الاحتلال، باستهدافهم في مراكز توزيع المساعدات الأمريكية جنوب قطاع غزة.



جانب من الوقفة

وحذرت وزارة الصحة من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة "إذا استمر هذا الصمت الدولي"، مطالبة المجتمع الدولي، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية، بالتحرك العاجل والفعلي لوقف هذه المجازر وفتح الممرات الإنسانية لتوريد الغذاء والدواء والوقود بشكل آمن ومنتظم.