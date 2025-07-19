شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 7 فلسطينيين، اليوم /السبت/، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 4 مواطنين استشهدوا وأصيب 10 آخرون إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع 8 جنوب مدينة غزة، جرى نقلهم إلى مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضافت أن مواطنا استشهد بنيران الاحتلال في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوب القطاع، فيما استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء قصف للاحتلال على "بلوك 6" في مخيم البريج، وسط القطاع.



ومنذ السابع من شهر أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 58 ألفا و765 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 140 ألفا و485 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.