شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام السوري: تنفيذ وقف إطلاق النار بالسويداء يمنح الفرصة للحوار والحلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء يمنح الفرصة للحوار والحلول السياسية، وسيتم تنفيذه على مراحل، مشددا على أن الدولة تعمل على إعادة الاستقرار والأمن إلى السويداء.



وقال وزير الإعلام السوري - في مؤتمر صحفي في سوريا - إن وجود الدولة في السويداء هو الحل وغيابها مشكلة.. مبينا أن قوات الأمن ستعمل على إنفاذ القانون وفض الاشتباك وإطلاق سراح المحتجزين من الطرفين، مطالبا من الجميع إعلاء العقل والمصلحة الوطنية والتصرف بمسؤولية.



وأضاف أنه تم تشكيل لجنة طوارئ لإدخال مساعدات طبية للسويداء. متوقعا فض الاشتباك في السويداء خلال 48 ساعة.

ولفت إلى أن التوترات الاجتماعية بين البدو والدروز في السويداء قديمة، مضيفا أنهم واجهوا ممارسات تنذر بتغيير ديموغرافي.

وقال نعمل جاهدين على افتتاح معابر إنسانية بين درعا والسويداء.. مشددا على محاسبة كل من قام بالانتهاكات التي حصلت في أحداث السويداء من جميع الأطراف.