شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ثلاثة فلسطينيين، اليوم /السبت/، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الاحتلال قصف خيمة للنازحين قرب صالة "دريم" غرب مدينة خان يونس، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين هم:عزمي محمد سليم قديح، وأسيل حسام محمد قديح، ونوال رجب عبد القادر أبو العينين.



ومنذ السابع من شهر أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 58 ألفا و765 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 140 ألفا و485 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.