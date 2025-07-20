شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة لـ58,765 والإصابات 140,485 منذ بدء العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 58,765 شهيدا، و140,485 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.



وذكرت مصادر طبية فلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، اليوم السبت، أن من بين الحصيلة 7,938 شهيدا، و28,444 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.



وأشارت إلى أن حصيلة شهداء "المساعدات" الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 14 شهيدا، وأكثر من 94 مصابا، ليرتفع إجمالي الشهداء ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 891 شهيدا، وأكثر من 5,754 مصاب.



وأوضحت أنه وصل إلى المستشفيات 98 شهيدا (منهم 3 شهداء انتشال) و511 مصابا خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.