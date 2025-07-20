شكرا لقرائتكم خبر عن بعد لقائه بهيجسيث.. كاتس: قررنا تعزيز استقرارننا وأمننا فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم وزير الدفاع الإسرائيلي زيارة وُصفت بـ"التاريخية" إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، التقى خلالها نظيره الأمريكي بيت هيجسيث، حيث ناقش الطرفان مجموعة من القضايا الإقليمية والاستراتيجية.

وقال الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان عقب الزيارة، إنه تم الاتفاق على سلسلة من الخطوات المشتركة بين الجانبين، تهدف إلى "ضمان قوة إسرائيل وازدهارها، وتعزيز الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، لما فيه مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة على حد سواء".

وأعرب وزير الدفاع عن "عميق امتنانه" للإدارة الأمريكية على تنفيذ عملية "مطرقة منتصف الليل"، واصفا إياها بأنها "ضربة مدمّرة للبرنامج النووي الإيراني".

وخصّ الوزير بالشكر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مشيدا بـ"قراره الشجاع وقيادته الحازمة التي قادت إلى تنفيذ العملية بنجاح".

وختم الوزير بالقول إن "التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة ليس مجرد شراكة، بل مهمة مشتركة"، مؤكداً أن "البلدين أقوى معا".