شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السورية: نتحرك لإرسال قافلة طبية مع فرقها إلى محافظة السويداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة السورية عن تحرك فوري لإرسال القافلة الطبية التي تضم 20 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل مع فرق طبية متخصصة وعالية الجهوزية إلى محافظة السويداء.

وقالت الوزارة في بيان: " في ظل التطورات الأمنية الطارئة في محافظة السويداء، وبالتنسيق المباشر مع محافظ السويداء، تعلن وزارة الصحة عن تحرك فوري لإرسال القافلة الطبية التي تضم 20 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل مع فرق طبية متخصصة وعالية الجهوزية، وكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الإسعافية".

وأضافت الوزارة أن "هذه القافلة تأتي استجابة لفتح ممرات آمنة، وستنطلق خلال الساعات القليلة القادمة، انطلاقا من واجبها الوطني والمهني في ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية لكل أبناء بلدنا الحبيب".

هذا وأعلنت الرئاسة السورية في وقت سابق السبت عن وقف إطلاق النار في السويداء بين عشائر البدو والفصائل الدرزية، وطالبت كافة الأطراف بالالتزام بتنفيذ الاتفاق تحت طائلة المساءلة. وسيجري العمل على تنفيذ بنود الاتفاق خلال 48 ساعة وبعدها يتم تقييم الموقف، حسب الاتفاق.

ومساء السبت، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، إخلاء مدينة السويداء من كافة مقاتلي أبناء العشائر البدوية، ووقف الاشتباكات في داخل أحياء المدينة.