شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكي إلي سوريا: لغة السلام والحوار يجب أن تسود للخروج من الازمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، على ضرورة أن تسود لغة السلام والحوار للخروج من الأزمة الحالية التي تواجهها سوريا التي تقف عند منعطف حاسم.



وشدد توماس باراك ، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية " في نبأ لها اليوم الأحد ، على ضرورة القاء جميع الفصائل في سوريا سلاحها فورا ، لافتا الي أن أعمال العنف التي ترتكبها الفصائل تقوض سلطة حكومة دمشق.