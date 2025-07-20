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المبعوث الأمريكي إلي سوريا: لغة السلام والحوار يجب أن تسود للخروج من الازمة

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المبعوث الأمريكي إلي سوريا: لغة السلام والحوار يجب أن تسود للخروج من الازمة

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القاهرة - سامية سيد - أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، على ضرورة أن تسود لغة السلام والحوار للخروج من الأزمة الحالية التي تواجهها سوريا التي تقف عند منعطف حاسم.


وشدد توماس باراك ، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية " في نبأ لها اليوم الأحد ، على ضرورة القاء جميع الفصائل في سوريا سلاحها فورا ، لافتا الي أن أعمال العنف التي ترتكبها الفصائل تقوض سلطة حكومة دمشق.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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