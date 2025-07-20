شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال لمناطق بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون اليوم الأحد، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة، وشمال القطاع.



وأفادت الوكالة باستشهاد 6 فلسطينيين في غارات متفرقة على محافظتي غزة والشمال منذ الفجر، بينهم ثلاثة شهداء جراء إلقاء طائرات مسيرة قنابل في محيط بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.



وأضافت أن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف عدد من منازل المواطنين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق زوارق الاحتلال الحربية النار تجاه الصيادين في بحر القرارة غرب خان يونس جنوب القطاع.