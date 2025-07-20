شكرا لقرائتكم خبر عن 16 شهيدا بنيران جيش الاحتلال فى غزة منذ فجر اليوم بينهم 7 من منتظرى المساعدات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالأحد، 20 يوليو 2025 11:26 ص
أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 16 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 7 من منتظري المساعدات.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
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