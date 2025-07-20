شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين بالدول العربية المضيفة للاجئين والان مع تفاصيل الخبر

انطلق مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في دورته الـ113 بمقر جامعة الدول العربية اليوم الأحد لمدة 5 أيام.

وترأس الجلسة الافتتاحية منار الشيخ ممثلة إدارة فلسطين بوزارة الخارجية بعد أن ألقت كلمة مصر تنازلت عن رئاسة الجلسة لأحمد أبو هولي رئيس دائرة شئون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس وفد فلسطين تكريما لدولة فلسطين.

ويشارك في المؤتمر السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة وممثلو الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين وهي مصر والأردن وسوريا ولبنان، إضافة إلى فلسطين وممثلي عدة منظمات عربية وإسلامية ودولية، من بينها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونرو" ومنظمة التعاون الإسلامي.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة كل القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية من كل جوانبها في مقدمتها القدس، وتداعيات استمرار العدوّان الإسرائيلي على غزة، جدار الفصل العنصري، الاستيطان والهجرة، متابعة تطورات الانتفاضة ودعمها، اللاجئون الفلسطينيون، نشاط وكالة الأونروا وأوضاعها المالية، والتنمية في الأراضي الفلسطينية.