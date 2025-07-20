شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: استشهاد 58 من منتظري المساعدات بمناطق مختلفة بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزراة الصحة الفلسطينية استشهاد 62 فلسطينيا اليوم الأحد، بينهم 58 من منتظري المساعدات، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بشكل مباشر فلسطينيين تجمعوا قرب مناطق توزيع المساعدات في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وشمال مدينة رفح، ضمن نقاط التوزيع التابعة للشركة الأمريكية الإسرائيلية، وأطلقت النار بكثافة مستغلة حاجة الفلسطينيين الماسة للطعام والشراب.



وأعلنت مصادر طبية أمس، ارتفاع حصيلة شهداء لقمة العيش "المساعدات" ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 891 شهيدا، وأكثر من 5,754 مصاب، فيما ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 58,765 شهيد، و140,485 مصاب.