شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يؤكد انفتاح الحكومة على الشراكات المثمرة والمنتجة مع ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني انفتاح الحكومة على الشراكات المثمرة والمنتجة مع ألمانيا وعموم دول الاتحاد الأوروبي .



و أعرب السوداني خلال لقائه اليوم الأحد ، سفيرة ألمانيا الاتحادية لدى العراق كريستيانه هومان، بمناسبة انتهاء مهامّ عملها، وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا"،عن تقديره لجهود السفيرة الألمانية خلال مدّة تمثيل بلادها لدى العراق، وأهمية تفعيل اللجنة العراقية الألمانية المشتركة، مثنيا على الدور الذي تقوم به الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبنك التنمية الألماني، في تعزيز الفرص الاقتصادية المشتركة ".



و من جانبها أوضحت السفير الألمانية تقديرها لمواقف الحكومة العراقية،ونجاحها في إبعاد العراق عن الصراعات التي تدور في المنطقة، فضلاً عن تقدم العمل في تنفيذ مذكرات التفاهم المشتركة، ورغبة بلادها بتعزيز التعاون، وتطوير مشاركة الشركات الألمانية في جهود الإعمار، والنهضة التنموية المتسارعة التي يشهدها البلد "