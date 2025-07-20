شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: الهلال الأحمر الفلسطيني يطلق استغاثة "الموت جوعا في غزة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت نبال فرسخ متحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إنّ قطاع غزة يشهد اليوم صرخة عالية نتيجة تفاقم أزمة الجوع التي خرجت عن السيطرة، مؤكدة أن سكان القطاع من الشمال إلى الجنوب يعانون جوعاً شديداً، معاناة يومية للحصول على القليل من الطعام للبقاء على قيد الحياة، حيث يعاني معظم السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ شخصاً من بين كل 3 أشخاص يقضي أياماً بدون طعام، والبقية يحصلون بالكاد على وجبة واحدة، مشيرة إلى أن أغلب الأصناف الغذائية الأساسية اختفت من الأسواق، والأسعار الفلكية المتوفرة تجعل تأمين الطعام مستحيلاً أمام المواطنين، ما يدفعهم إلى خيار الموت جوعاً.

وأوضحت أن مراكز توزيع المساعدات موجودة في مناطق حمراء خطيرة، وهناك ضحايا يومياً بين الشهداء والجرحى من المواطنين المنتظرين الحصول على الغذاء.

وتابعت، أن عدد الشهداء الذين سقطوا أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية وصل إلى نحو ألف شخص حتى الآن، محذرة من أن الفلسطينيين في غزة قد يموتون إما برصاص القصف أو بسبب الجوع وانعدام الرعاية الصحية، كما شهدت المستشفيات ارتفاعاً في أعداد المرضى الذين يعانون من سوء التغذية والإعياء الشديد، خاصة الأطفال والنساء الحوامل والمسنين والمرضى المزمنين، وأكدت أن نقص المكملات الغذائية والمحاليل الطبية يزيد من خطورة الوضع.