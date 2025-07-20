شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الوفيات جراء الجوع وسوء التغذية في غزة لـ18 حالة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عدد الوفيات جراء الجوع وسوء التغذية في قطاع غزة ارتفع إلى 18 حالة خلال 24 ساعة؛ في مؤشر خطير على تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها السكان نتيجة الحصار والعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية فلسطينية القول إن المستشفيات في غزة تستقبل يوميًا مئات الحالات التي تعاني من إجهاد حاد وأعراض خطيرة نتيجة الجوع، تشمل فقدان الذاكرة ونقص الطاقة الحاد، في ظل عجز شبه كامل في الأسرّة والمستلزمات الطبية.

وأشارت المصادر إلى أن إجمالي الوفيات جراء الجوع بلغ حتى الآن 86 شخصا، بينهم 76 طفلًا، معظمهم في شمال القطاع، حيث يعاني نحو 17 ألف طفل من سوء تغذية حاد، وما لا يقل عن 800 طفل مصابون بسوء تغذية حاد وخطير يهدد حياتهم.

وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي أن الطواقم الطبية تعمل دون طعام منذ أكثر من 24 ساعة، محذرا من تصاعد أعداد الوفيات خلال الساعات المقبلة نتيجة غياب الغذاء والعلاج، قائلا: "نحن أمام عملية إبادة جماعية منظمة بالتجويع".