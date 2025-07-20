شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: ارتفاع التضخم بنسبة 2.32% في يونيو الماضي على أساس سنوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، اليوم /الأحد/، عن ارتفاع معدل التضخم بنسبة 2.32% بنهاية شهر يونيو الماضي على أساس سنوي .



وأوضحت بيانات الإدارة العامة للإحصاء الكويتية أن معدل التضخم (الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين) في الكويت ارتفع في يونيو الماضي بنسبة 0.29% على أساس شهري مقارنة بشهر مايو السابق عليه .

وأرجعت الإحصاء الكويتية ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى الزيادة في أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والصحة والملبوسات والتعليم باستثناء النقل .



وأشارت إلى أن معدل التضخم للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في يونيو الماضي بنسبة 5.11% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، بينما زاد المعدل للمجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة 0.07% .

وذكرت أن معدل التضخم للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 3.93% في يونيو الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، كما ارتفع للمجموعة الرابعة (خدمات المسكن) بنسبة 0.98%، كذلك زاد معدل التضخم للمجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 3.30% للفترة ذاتها.



وأوضحت أن معدل التضخم للمجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 2.94% في يونيو الماضي على أساس سنوي، بينما شهد معدل التضخم تراجعا لمجموعة النقل بنسبة 1.81% في يونيو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024.

وأشارت الإحصاء الكويتية إلى أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 0.64% على أساس سنوي، كما ارتفع معدل التضخم للمجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 1.92%، وكذلك ارتفع المعدل للمجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 0.71%.



وذكرت أن معدل التضخم سجل ارتفاعا لمجموعة المطاعم والفنادق على أساس سنوي في يونيو الماضي بنسبة 1.94% وكذلك لمجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4.8%.