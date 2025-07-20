شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى الهلال الأحمر الميداني في غزة: نواجه مجزرة ونقصا حادا بالأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من غزة إنه، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي ارتكاب مجازره بحق المدنيين المنتظرين للحصول على المساعدات الإنسانية شمال وجنوب قطاع غزة، باتت المستشفيات غير قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الشهداء والجرحى. ومع تكدس أقسامها، يُعالج كثير من المصابين في باحات المستشفيات وفي ظروف صحية متردية.

وقال الدكتور نافذ القرم، مدير مستشفى الهلال الأحمر الميداني، لقناة "القاهرة الإخبارية": "نواجه مجزرة إسرائيلية كبرى، استقبلنا أكثر من 150 جريحًا، إلى جانب خمسة شهداء على الأقل، وهو عدد يفوق كثيرًا قدرة المستشفى الاستيعابية، نحن نعاني من نقص شديد في الأدوية والمحاليل الطبية، ونبذل ما بوسعنا بالإمكانات المحدودة. حتى أكبر المستشفيات في العالم لن تستطيع التعامل مع هذا الكم من الإصابات".

ولفت "أبو كويك" إلى أن المشهد يتكرر في مختلف مستشفيات غزة، سواء في الهلال الأحمر، أو مستشفى الشفاء، أو المشفى الأهلي العربي والمعمداني، وتشير التقديرات إلى أن عدد الشهداء منذ افتتاح مراكز المساعدات الأميركية تجاوز 900 شهيد، في حين سجلت مجزرة زكيم الأخيرة شمال غرب القطاع أكثر من 30 شهيدًا وعشرات الجرحى.