أمير قطر يبحث هاتفيا مع المستشار الألماني سبل تعزيز التعاون الثنائي

القاهرة - سامية سيد - بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هاتفيا اليوم /الأحد/ مع مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرتس سبل تعزيز التعاون الثنائي .



واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" - العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية .



من جانبه، أعرب المستشار الألماني عن شكره لأمير قطر على مساعدة بلاده في تيسير عودة مجموعة من الأفغان إلى بلادهم من ألمانيا، مثمنا جهود قطر ومساعيها الإنسانية.