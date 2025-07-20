شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يعزز انتشاره ببلدة رميش بالجنوب لمواجهة خروقات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عزز الجيش اللبناني، انتشاره في بلدة رميش التابعة لبنت جبيل جنوبي لبنان في مواجهة خروقات الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت قيادة الجيش اللبناني - في بيان اليوم/الأحد/ - إن آليات عسكرية مختلفة تابعة للعدو الإسرائيلي اخترقت السياج التقني ونفذت أعمال تجريف في بلدة رميش - بنت جبيل، في انتهاك فاضح للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار.



وأضافت القيادة أن الجيش عزز انتشاره في المنطقة في مواجهة العدو جراء تلك الخروقات، ووثقت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" الخروقات الإسرائيلية ما أجبر القوات المعادية على العودة إلى الداخل المحتل، مشيرة إلى متابعة قيادة الجيش التطورات عند الحدود الجنوبية بالتنسيق مع قوات اليونيفيل.