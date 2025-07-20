شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 132 فلسطينيا في قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 94 من منتظري المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم /الأحد/ بارتفاع عدد الشهداء إلى 132 منذ ساعات الفجر، بينهم 94 شهيدًا من منتظري المساعدات الإنسانية، في أحدث جرائم الاحتلال التي طالت مناطق توزيع الإغاثة المعروفة بـ"مصائد الموت"، وتحديدًا في منطقة السودانية التي سقط فيها 81 شهيدًا على الأقل.



وأوضحت المصادر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن هذه المجزرة الجديدة تضاف إلى سلسلة الاستهدافات المتكررة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في نقاط تجمع المساعدات، والتي حوّلتها إلى ساحات قنص وقتل جماعي، رغم وجود تنسيق مسبق مع المنظمات الإنسانية الدولية.



ووفق بيانات وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد ضحايا "مصائد الموت" منذ 27 مايو 2025 إلى 995 شهيدًا و6 آلاف و11 إصابة، إلى جانب 45 مفقودًا، في ظل غياب أي مساءلة دولية لجرائم الاحتلال المستمرة بحق المدنيين العزل.