شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض عام (أونروا): التقاعس عن إدخال المساعدات إلى غزة "تواطؤ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني / الأحد/ أن التقاعس عن الدفع بإسرائيل لحملها على السماح بإدخال مساعدات لغزة "تواطؤ" بتجويع الفلسطينيين في القطاع.



وقال لازاريني - خلال موتمر صحفي بجنيف - إن "الأونروا وحدها لديها مخزون كافٍ خارج غزة لتغطية احتياجات جميع السكان للأشهر الثلاثة القادمة، لكن لم يُسمح لنا بإدخال أي مساعدات منذ 2 مارس الماضي".

وشدد لازاريني على أن "الإرادة السياسية مطلوبة" للدفع بإسرائيل للسماح بإدخال مساعدات للقطاع.

وصف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) نظام توزيع المساعدات الحالي في قطاع غزة بالمشين.



وقال لازاريني إن "ما تسمى آلية المساعدات التي أُنشئت أخيرا، مشينة ومهينة ومذلة بحق الناس اليائسين، وهي عبارة عن فخ قاتل يحصد الأرواح بأعداد أعلى بكثير مما ينقذ".

وأضاف أن "مؤسسة غزة الإنسانية" باتت تقترن لدى سكان غزة بالإهانة، مطالبا بالسماح للمجتمع الإنساني، بما في ذلك الأونروا، بالقيام بمهمته وتقديم المساعدات باحترام وكرامة.



وكانت منظمات حقوقية طالبت "مؤسسة غزة الإنسانية" بوقف عملياتها، محذرة من خطر التواطؤ في جرائم حرب.

وتأتي التصريحات الأممية الجديدة في وقت أعلن فيه مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن 516 من المجوّعين استشهدوا بنيران قوات الاحتلال منذ 27 مايو الماضي أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في محيط نقاط توزيع المساعدات في غزة.



وأعلنت مصادر طبية في غزة، في وقت سابق، أن سياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل في القطاع أسفرت عن وفاة 86 فلسطينيا منهم 76 طفلا، جراء سوء التغذية الناتج عن منع دخول المساعدات إلى القطاع منذ أكتوبر 2023.